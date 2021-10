„Tragödie“ am Bolschoi: Künstler von Bühnen-Deko erdrückt

Das Bolschoi Theater in Moskau.

Mikhail Japaridze/TASS/dpa

Moskva. Manche Theaterbesucher hielten es für einen Teil der Vorstellung, doch rasch wurde klar: Ein Statist ist tödlich verunglückt. Am Bolschoi-Theater ist die Trauer groß. Aber wie konnte der Unfall passieren?

Auf der Bühne des weltberühmten Bolschoi-Theaters in Moskau ist ein 37 Jahre alter Künstler während der Vorstellung unter eine Bühnendekoration geraten und unter dem Druck gestorben. Der junge Mann, der am Samstagabend in der russischen Vol