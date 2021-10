Kreuzfahrtschiff kracht in der Hamburger Hafencity gegen Kaimauer

Das Kreuzfahrtschiff MS Hamburg (Archivfoto).

imago stock&people

Hamburg. Die Sonne lachte, die Vorfreude an Bord war groß. Doch die Mini-Kreuzfahrt in die Nordsee endete, bevor sie begonnen hatte.

Bei einem missglückten Wendemanöver ist in der Hamburger Hafencity das Kreuzfahrtschiff MS Hamburg gegen die Kaimauer geprallt. Bei dem Vorfall am Sonnabendnachmittag wurde niemand verletzt. An Bord befanden sich 465 Passagiere.Lautes Gesch