Flugzeug mit Fallschirmspringern in Russland abgestürzt

Einsatzkräfte haben aus dem Wrack - das zwischenzeitlich Feuer gefangen haben soll - mehrere Tote geborgen.

Uncredited/Russian Emergency Ministry Press Service/AP/dpa

Menselinsk. Bei dem Unglück in der russischen Teilrepublik Tatarstan sterben mindestens 16 Menschen. Mehrere Überlebende tragen schwere Verletzungen davon. Absturzursache könnte eine Überladung der Maschine sein.

In der russischen Teilrepublik Tatarstan ist ein Flugzeug mit mehr als 20 Menschen an Bord kurz nach dem Start aus etwa 70 Metern Höhe abgestürzt. Mindestens 16 Menschen starben, wie das russische Zivilschutzministerium mitteilte. An Bord w