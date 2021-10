Eine Passagiermaschine von Ryanair musste die Landung am Flughafen Weeze abbrechen.

dpa/Boris Roessler

Weeze. Ein Auto durchbricht den Zaun des Flughafens Weeze und fährt neben der Landebahn entlang. Ein Passagierjet muss die Landung abbrechen und weicht zum Flughafen Münster/Osnabrück aus.

Ein Auto hat am Flughafen Weeze am Niederrhein einen Zaun in der Nähe der Rollbahn durchbrochen, so dass eine Passagiermaschine ihren Landeanflug abbrechen musste. Die Polizei rückte mit etlichen Einsatzkräften und Fahrzeugen aus, da sie ei