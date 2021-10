Ein Wagen von Sicherheitsbeamten steht vor dem Moskauer Bolschoi Theater.

Mikhail Japaridze/TASS/dpa

Moskva. Bei einer Opernaufführung in Moskau wird ein Darsteller von einem Teil des Bühnenbilds erdrückt. Die Behörden ermitteln nun.

Bei einer Vorstellung am weltberühmten Bolschoi Theater in Moskau ist am Samstagabend ein Darsteller von einem Teil der Bühnendekoration erdrückt worden.Der 37-Jährige sei bei einem Wechsel des Bühnenbilds tödlich verunglückt, bestätigte di