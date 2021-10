Massenvergiftung mit Alkohol in Russland: Todeszahl steigt auf 29

Fässerweise wurde der gepanschte Alkohol gefunden.

imago images/ITAR-TASS

Orenburg. Opferzahl steigt drastisch an: Mindestens 29 Menschen sind in Russland an einer Vergiftung aufgrund von gepanschtem Alkohol gestorben.

Nach der Massenvergiftung von Menschen mit gepanschtem Alkohol im Süden Russlands ist die Zahl der Todesopfer auf 29 gestiegen. Es seien weitere Menschen im Krankenhaus an den Folgen der am 7. Oktober bekannt gewordenen massenhaften Vergift