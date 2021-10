Schwieriger Start in die Herbstferien: Großer Andrang an Flughäfen

In den Flughäfen – wie hier in Düsseldorf – ist am Wochenende Geduld gefragt.

Roland Weihrauch/dpa

Berlin. Endlich Corona hinter sich lassen und ab in die Ferien. Das denken sich derzeit viele Menschen. Die Folge sind lange Schlangen an Flughäfen. Die Betreiber appellieren: Bitte gut vorbereitet kommen.

Der Start der Herbstferien in mehreren Bundesländern hat vielen Flugreisenden Geduld und gute Nerven abverlangt - nicht zuletzt wegen Corona. So gab es am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) am Samstagmorgen ungewöhnlich lange Schlangen vor