Menschen gedenken vor der Synagoge in Halle/Saale den Opfern des Halle-Attentats.

Hendrik Schmidt/dpa

Halle. Mit Minuten des Innehaltens haben einige Hundert Menschen in Halle am Samstagmittag der Opfer des Terroranschlags vom 9. Oktober 2019 öffentlich gedacht. Auf dem Marktplatz stand das Leben vorübergehend still.

Ab 12.04 Uhr läuteten die Glocken der Marktkirche und des Roten Turms in Halle. Zu diesem Zeitpunkt hatte der schwer bewaffnete rechtsextreme und antisemitische Attentäter vor zwei Jahren versucht, am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur