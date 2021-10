Brutaler Angriff auf israelischen Ex-Soldaten in Berlin

In Berlin hat es laut Polizei eine brutale Attacke auf einen israelischen Ex-Soldaten gegeben.

dpa/Paul Zinken

Berlin. Die Täter fragten erst nach seinem Glauben, dann griffen sie den ehemaligen israelischen Soldaten an einem Berliner S-Bahnhof an.

Unbekannte haben einen ehemaligen israelischen Soldaten in Berlin mit Reizgas angegriffen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, trug der 29-Jährige bei dem Vorfall am Freitagabend einen Pullover mit dem Zeichen der israelischen Verteidigun