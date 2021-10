Bei der Massenschlägerei nach einem Klingelstreich sind 20 Menschen verletzt worden.

dpa/Patrick Pleul

Sinsheim. In Steinsfurt in Baden-Württemberg ist einer harmloser Klingelstreich in einer Massenschlägerei ausgeartet. Die Polizei musste mit einem Großaufgebot anrücken.

Vermutlich ein harmloser Klingelstreich hat in einem Dorf bei Sinsheim in Baden-Württemberg eine Massenschlägerei ausgelöst. In einem Mehrfamilienhaus in Steinsfurt im Rhein-Neckar-Kreis schwelt nach Polizeiangaben seit geraumer Zeit e