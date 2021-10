Strenges Abtreibungsgesetz in Texas wieder in Kraft

Das Abtreibungsgesetz macht es zu einem Verbrechen, eine Abtreibung nach der sechsten Woche vorzunehmen.

Bob Daemmrich/ZUMA Press Wire/dpa

New Orleans. Erst vor wenigen Tagen hatte ein Gericht das sogenannte Herzschlag-Gesetz vorübergehend gestoppt. Texas legte sofort Berufung ein - und setzt das Gesetz nun wieder in Kraft.

Ein Berufungsgericht in Texas hat das extrem strenge Abtreibungsgesetz des Bundesstaats vorübergehend wieder in Kraft gesetzt. Das Gericht gab damit einem Antrag des Bundesstaats Texas statt.Erst am Mittwoch hatte ein Richter in Texas das G