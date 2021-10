Die Aufnahme einer automatischen Meteorkamera der Sternwarte Welzheim zeigt einen Feuerball über Süddeutschland.

Sternwarte Welzheim/dpa

Stuttgart. Ein leuchtendes Objekt am Abendhimmel sorgt in Teilen Deutschlands für Aufmerksamkeit. Was steckt dahinter?

Ein von Menschen in Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz am Abendhimmel gesichteter Feuerball war nach Überzeugung eines Experten ein Meteoroid und kein Weltraumschrott. Mehrere Meteorkameras haben das rasende Geschoss aus dem Sonn