Eine Familie genießt den goldenen Oktobertag im Norden bei Sonnenschein auf einem Deich.

dpa/Bernd Wüstneck

Hamburg. Auch der Sonntag zeigt im Norden Deutschlands noch einmal, wie schön der Herbst sein kann. Die kommende Woche startet dann in vielen Regionen ungemütlich. In höheren Lagen könnten Schneeflocken fallen.

Bevor es kommende Woche in Deutschland ungemütlich wird, präsentiert sich der Herbst am Sonntag vielerorts noch einmal von seiner besten Seite. Zumindest in der ersten Tageshälfte scheint die Sonne bei Höchsttemperaturen von 10 bis 17 Grad,