Matthias Schweighöfer trägt die Totenkopf-Uniform von SS-Mann Klaus Barbie.

Frederic Batier/Prod.DB/imago images

Berlin. Im Kinofilm "Résistance" spielt Matthias Schweighöfer den NS-Mörder Klaus Barbie. Im Interview erzählt er vom Dreh in SS-Uniform, Plauschs mit US-Star Jesse Eisenberg und seiner Haltung zu Til Schweigers Corona-Thesen.

Seine Komödien locken ein Millionenpublikum in die Kinos. Aber Matthias Schweighöfer kann sich auch für finstere Stoffe begeistern. Auf Netflix stürzte er sich gerade erst in die Zombie-Apokalypse von „Army of the Dead“. Sein neuer Film erz