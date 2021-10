Musiker Gil Ofarim erhebt Antisemitismus-Vorwürfe gegen einen Mitarbeiter des "The Westin Leipzig".

Leipzig. Nach den Antisemitismus-Vorwürfen von Gil Ofarim gegen den Angestellten eines Leipziger Hotels wurden Zweifel an der Version des Sängers laut. "The Westin" reagierte mit einer eigenen Untersuchung des Falls.

Gil Ofarim wurde nach eigenen Angaben in dem Leipziger Hotel "The Westin" antisemitisch beleidigt. Nach dem Vorfall ist noch immer nicht geklärt, was genau passiert ist. Die Versionen gehen auseinander. Was geschah wirklich am Abend des 4.