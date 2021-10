Festnahme nach Leichenfund am Berliner Fernsehturm

Kriminaltechniker am Berliner Alexanderplatz unterhalb des Fernsehturms neben einem Zelt. Dort wurde am Morgen eine Leiche gefunden.

Paul Zinken/dpa

Berlin. Unter dem Berliner Fernsehturm am Alexanderplatz wird eine Leiche gefunden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. Dann gibt es eine Festnahme.

Nach einem Leichenfund unter dem Fernsehturm am Alexanderplatz in Berlin ist am Freitagabend ein Mann festgenommen worden. Es bestehe dringender Tatverdacht, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Details gebe es noch nicht. Zuvor hatte die „Bi