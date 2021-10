Sonja Zietlow und Daniel Hartwich werden nach Südafrika reisen.

Marius Becker/dpa

Köln. Zauber Afrikas statt Kakerlaken Australiens: Deutsche Stars und Sternchen werden ihre Mut- und Ekel-Proben auch 2022 nicht in Down Under absolvieren. Den Grund kann sich jeder denken.

Wieder kein australischer Dschungel: Das RTL-Dschungelcamp schlägt wegen Corona diesmal in Südafrika sein Lager auf. „Nach aktueller Planung soll die 15. Staffel von 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' in der Nähe des Kruger-Nationalp