Ab sofort ist der Dschungel in Afrika: Sonja Zietlow und Daniel Hartwich drehen das Dschungelcamp 2022 in Südafrika.

RTL / Stefan Gregorowius

Köln. Die 15. Dschungelcamp-Staffel wird nicht in Australien produziert. Der neue Drehort soll RTL nahe dem Kruger-Nationalpark in Südafrika liegen.

Die 15. Staffel der RTL-Show "Ich bin in Star – Holt mich hier raus" (IBES) wird nicht in Australien realisiert. Wie RTL mitteilte, liegt der neue Drehort in Südafrika nahe dem Kruger-Nationalpark. Am Stammpersonal ändert sich nichts: