Mehrere hundert Gäste nahmen am Donnerstag bei der Trauerfeier von Alex W. Abschied.

Idar-Oberstein. Familie, Angehörige und Freunde haben am Donnerstagabend in Idar-Oberstein Abschied von Alex W. genommen, der nach einem Streit um die Maskenpflicht an einer Tankstelle erschossen worden war.

Knapp drei Wochen nach dem tödlichen Schuss auf einen 20-Jährigen in einer Tankstelle in Idar-Oberstein hat die Mutter in ergreifenden Worten an ihren Sohn erinnert. "Mein Engel, ich werde dich immer lieben und dein Name wird nie in Vergess