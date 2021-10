Heute Model, später eigene Partei? Gloria-Sophie Burkandt, die Tochter von Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder könnte sich zukünftig eine Karriere in der Politik vorstellen.

dpa/Felix Hörhager

München . Markus Söders Tochter möchte ihrem Vater später einmal nacheifern. Die 22-jährige Gloria-Sophie Burkandt arbeitet momentan als Model, könnte sich aber auch eine Karriere in der Politik vorstellen, samt eigener Partei.

Die Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Gloria-Sophie Burkandt, möchte nach eigenen Worten in 20 Jahren gerne in die Politik einsteigen. "Ich bin in der Jungen Union. Aber vielleicht gründe ich später auch mal meine eigene P