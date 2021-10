Spurensuche: Wer ist schuld an der Ölpest?

Arbeiter im Schutzanzug im Einsatz.

Ringo H.W. Chiu/AP/dpa

Huntington Beach. Helfer in Schutzanzügen säubern ölverschmierte Strände, Ermittler gehen auf Spurensuche - die Ölpest in Südkalifornien gibt Rätsel auf. Wie entstand der Riss in einer Pipeline?

Entlang der malerischen Strände in Südkalifornien haben sich Surfer und Spaziergänger an diesen Anblick gewöhnen müssen: Mehrere Kilometer vor der Küste ragen Dutzende Bohrinseln aus dem blauen Pazifik heraus. Viele dieser unansehnlichen Öl