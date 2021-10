Ein Schüler macht einen Corona-Selbsttest.

Philipp von Ditfurth/dpa

Berlin. Das Robert Koch-Institut (RKI)hat binnen 24 Stunden 11.644 Corona-Neuinfektionen und 68 Todesfälle registriert. Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 62,6.

Bei der Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland gibt es derzeit wenig Dynamik. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 62,6 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 62,3 gelegen,