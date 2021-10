Sie suchen in einem zerstörten Haus nach Habseligkeiten!

Arshad Butt/AP/dpa

Islamabad. Der Südwesten Pakistans wird von einem schweren Erdbeben erschüttert. Mindestens 20 Menschen sterben, darunter Kinder.

Nach einem Erdbeben im Südwesten Pakistans haben Rettungskräfte am Donnerstag nach Verschütteten gesucht. Zivile und militärische Teams seien am Nachmittag (Ortszeit) in dem am stärksten betroffenen Bezirk Harnai der Provinz Baluchistan im