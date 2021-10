20 Tote nach Erdbeben in Pakistan

Ein Anwohner besichtigt sein beschädigtes Haus.

Uncredited/AP/dpa

Islamabad. Ein schweres Erdbeben erschüttert Pakistan. Hunderte werden verletzt, Tote sind zu beklagen. Und Behördenvertreter befürchten weiter steigende Opferzahlen.

Bei einem Erdbeben in Pakistan sind nach Behördenangaben mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen und rund 300 weitere verletzt worden. In dem am stärksten betroffenen Bezirk Harnai seien Hunderte Häuser zerstört und Menschen unter Trümmer