Schütze eröffnet Feuer an Schule in Texas – mehrere Verletzte

Schüler stehen vor der Timberview High School. Ein Schütze hat an einer Schule in Arlington im US-Bundesstaat Texas das Feuer eröffnet.

dpa/WFAA-TV

Washington. Ein Schütze hat an einer Schule in Arlington im US-Bundesstaat Texas das Feuer eröffnet und Menschen verletzt.

Ein Schütze hat an einer Schule in Arlington im US-Bundesstaat Texas das Feuer eröffnet und Menschen verletzt. Insgesamt seien bei dem Zwischenfall am Mittwoch in der Timberview High School vier Menschen verletzt worden, sagte ein Polizeisp