Die Mittelmeer-Insel Zypern lockt Urlauber auch in den Herbstmonaten noch mit sommerlichen Temperaturen. Auch das Baden im Meer ist mit 22 bis 26 Grad sehr angenehm.

dpa/Katia Christodoulou

Berlin. In den ersten Bundesländern haben die Herbstferien begonnen – woanders stehen sie kurz bevor. Wer noch einmal Strandurlaub machen will, muss fliegen. Wir stellen Urlaubsziele vor, wo warme Temperaturen garantiert sind.

