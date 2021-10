Eine Impfspritze mit dem Impfstoff Johnson und Johnson wird vorbereitet. Die Inzidenz ist in Deutschland weiter rückläufig.

Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Berlin. Die Inzidenz im Zusammenhang mit den Neuinfektionen bewegt sich seit längerem im Bereich der 60er. Am Morgen meldete das Robert Koch-Institut einen Wert von 62,3.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist im Vergleich zum Vortag leicht gefallen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Mittwochmorgen mit 62,3 an.Zum Vergleich: Am Vortag hatte