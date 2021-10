Der deutsche Astrophysiker Reinhard Genzel erhielt letztes Jahr den Physik-Nobelpreis.

Mary Altaffer/Pool AP/dpa

Stockholm. In einer Kategorie sind die Preisträger in diesem Jahr bereits ausgerufen worden, nun folgt der Nobelpreis in Physik. Wird wie im Vorjahr wieder ein Deutscher unter den Preisträgern sein?

Im vergangenen Jahr hat der deutsche Astrophysiker Reinhard Genzel den Physik-Nobelpreis erhalten. Nun werden seine Nachfolger bekanntgegeben.Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften wird frühestens um 11.45 Uhr verkünden, wer