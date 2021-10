Unfall bei der Ernte in Bayern: 13-Jähriger gerät mit Händen in Maishäcksler

Der verletzte 13-Jährige wurde mit den Rettungshubschrauber in eine Kinderklinik gebracht. (Symbolbild)

Bodo Schackow/dpa

Moosinning. Ein 13-Jähriger ist in Bayern bei der Maisernte mit beiden Händen in eine Arbeitsmaschine geraten und hat sich schwere Verletzungen zugezogen.

In Oberbayern ist ein 13-Jährige mit seinen Händen in einen Maishäcksler geraten und dabei schwer verletzt worden. Der Junge sei allein mit der an einem Traktor angebrachten Maschine zur Ernte auf dem elterlichen Hof in Moosinning im Landkr