Die Kita ist inzwischen geschlossen worden (Symbolbild).

Uwe Anspach/dpa

Hagen. Die Erzieherin drohte den Kindern damit, dass sie ihre Eltern nie wiedersehen würden, wenn sie von deren mutmaßlichen Machenschaften erzählen. Noch vor Prozessbeginn teilt sie nun auch gegen die Eltern der Kinder aus.

Wegen mutmaßlichen Fehlverhaltens in der Kinderbetreuung hat die Staatsanwaltschaft Hagen Anklage gegen die frühere Leiterin einer inzwischen geschlossenen Kindertagesstätte in der Stadt am Rand des Ruhrgebiets erhoben. Der nicht vorbestraf