Bei einer Polizeukontrolle musste ein US-Tourist in Bayern über 10.000 Euro in bar zahlen.

Garmisch-Partenkirchen. Die Strafe war nicht von Pappe: Ein Tourist aus den USA musste wegen wiederholtem Fahren unter Alkoholeinfluss ein ordentliches Sümmchen berappen.

Mit mehr als 10.000 Euro Bargeld hat ein amerikanischer Tourist in Bayern eine Haftstrafe abgewendet. Polizisten kontrollierten den Autofahrer am Sonntag in Garmisch-Partenkirchen und stellten per Atemalkoholtest fest, dass er betrunken war