Alte Margarine-Packungen verlocken zur Wiederverwendung als Frischhaltedose. Verbraucherschützer sehen allerdings Risiken.

imago images/Rüdiger Wölk

Berlin. Verbraucherschützer raten von der Wiederverwendung von leeren Eisverpackungen oder Margarinebechern ab. Was ist daran bedenklich?

Die Verwendung von Einwegverpackungen zum Einfrieren, Erhitzen oder Aufbewahren von Lebensmitteln könne gesundheitsschädlich sein, teilte die Verbraucherzentrale Sachsen am Montag in Leipzig mit. So könnten sich beim Einfüllen heißer Suppe