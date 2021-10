Dieses Foto vom 22. Oktober 2012 zeigt die Plattformen Ellen und Elly nahe Long Beach, Kalifornien. Laut Behörden sind mindestens 126.000 Gallonen (572.807 Liter) Rohöl aus einer Pipeline in die Gewässer vor Orange County ausgelaufen.

Uncredited/Bureau of Safety and Environmental Enforcement via AP/dpa

Los Angeles. Vor der Küste Südkaliforniens treibt nach einem Pipeline-Leck ein großer Ölteppich im Meer. Malerischen Stränden drohen schwere Schäden, tote Fische und Vögel werden angeschwemmt.

Vor der Küste Südkaliforniens hat sich wegen eines Lecks in einer Pipeline ein Ölteppich im Meer gebildet. Nach Angaben der Behörden vom Sonntag sind mehr als 475.000 Liter Öl ausgetreten. Strände in der südlich von Los Angeles gelegenen Or