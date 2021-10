Reinigungsfirmen kämpfen gegen das weitere Eindringen von Rohöl in die Wetlands Talbert Marsh in Huntington Beach, Kalifornien.

Ringo H.W. Chiu/AP/dpa

Los Angeles. Vor der Küste Südkaliforniens treibt nach einem Pipeline-Leck ein großer Ölteppich im Meer. Malerischen Stränden drohen schwere Schäden, tote Fische und Vögel werden angeschwemmt.

Vor der Küste Südkaliforniens hat sich wegen eines Lecks in einer Pipeline ein Ölteppich im Meer gebildet. Nach Angaben der Behörden vom Sonntag sind mehr als 475.000 Liter Öl ausgetreten. Strände in der südlich von Los Angeles gelegenen Or