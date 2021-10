Ponte dell'Industria in Rom steht in Flammen

Die Brücke Ponte dell'Industria ist nach einem Brand schwer beschädigt.

Foto Cecilia Fabiano/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Rom. Die Ponte dell'Industria in der italienischen Hauptstadt über den Tiber ist schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Ursache für das Feuer ist noch nicht geklärt.

Eine wichtige Brücke in Rom ist bei einem Brand schwer beschädigt worden. In der Nacht zu Sonntag gingen Teile des Ponte dell'Industria - in der italienischen Hauptstadt nur als Ponte di Ferro (Eisenbrücke) bekannt - in Flammen auf.Ein Teil