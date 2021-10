Kleinflugzeug stürzt in Bürogebäude bei Mailand – acht Tote

Feuerwehrleute stehen an der Unfallstelle, nachdem ein Leichtflugzeug kurz nach dem Start abgestützt und in ein leerstehendes Bürogebäude gekracht ist.

dpa/LaPresse via ZUMA Press/Claudio Furlan

Mailand. Schrecklicher Unfall in Italien: Beim Absturz eines Leichtflugzeugs sterben alle Insassen. Der Flieger stürzte in ein Gebäude, das glücklicherweise leer stand.

Ein Leichtflugzeug ist in Mailand kurz nach dem Start abgestürzt und in ein leerstehendes Bürogebäude gekracht. Bei dem Unfall am Sonntag kamen nach ersten Angaben der Feuerwehr der Pilot, ein weiteres Crewmitglied und sechs Passagiere ums