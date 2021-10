Vorwurf der Polizeigewalt nach Schlägen auf Apotheker in Hessen

Der Einsatz von Schlagstöcken wird in einem Fall in Hessen als Polizeigewalt kritisiert. (Symbolbild)

dpa/Boris Roessler

Kelsterbach. Polizisten in Hessen gehen einen Mann hart an, wie Videos in den sozialen Netzwerken zeigen. Die Polizei sagt, das Opfer habe sie provoziert. Dieser wehrt sich nun gegen mutmaßliche Polizeigewalt.

Ein Apotheker im hessischen Kelsterbach bei Frankfurt war Mitte September vorläufig festgenommen worden, weil er Polizisten Widerstand geleistet haben soll. Der 35-Jährige soll eine Verkehrskontrolle gestört und bei der folgenden gewaltsame