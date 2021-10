Feuerwehrleute stehen an der Unfallstelle, nachdem ein Leichtflugzeug kurz nach dem Start abgestützt und in ein leerstehendes Bürogebäude gekracht ist.

Claudio Furlan/LaPresse/AP/dpa

Milano. Ein Kleinflugzeug stürzt in Mailand nur Augenblicke nach dem Start ab und in ein Bürogebäude. Alle acht Insassen sterben - unter ihnen auch ein Kind.

Bei einem Flugzeugabsturz am Stadtrand von Mailand sind alle acht Insassen ums Leben gekommen. Eine einmotorige Chartermaschine krachte am Sonntag aus zunächst ungeklärter Ursache kurz nach dem Start auf dem Flughafen Linate in ein leersteh