Maskenpflicht: Renitenter Kunde greift Verkäufer an

Eine FFP2-Maske an einem Haken.

Daniel Karmann/dpa

Chemnitz. Nachdem er von einem Supermarkt-Mitarbeiter auf das Tragen einer Maske hingewiesen worden war, soll ein junger Kunde handgreiflich geworden sein. Der Verkäufer wird verletzt.

Ein 20 Jahre alter Mann ist in einem Supermarkt in Chemnitz (Sachsen) ausgerastet, nachdem ein Mitarbeiter ihn auf die Maskenpflicht hingewiesen hatte.Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Sonntag mitteilte, warf der junge Mann zunächst mit