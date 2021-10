Eine Tafel mit der Aufschrift „Innengastronomie - Nur 2G - geimpft - genesen“ steht in Schadt’s Brauerei Gasthaus.

Julian Stratenschulte/dpa

Berlin. Nach einem steten Anstieg in den vergangenen Tagen ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland wieder leicht gefallen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist im Vergleich zum Vortag leicht gefallen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Sonntagmorgen mit 64,2 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte