Mitarbeiter des Stromnetz Berlin arbeiten an den beschädigten Stromkabeln in Berlin Prenzlauer Berg.

dpa/Fabian Sommer

Berlin. In Berlin waren in der Nacht tausende Menschen ohne Strom, weil ein Feuer eine Starkstromleitung zerstört hat. Die Hintergründe sind noch unklar.

Wegen einer mutmaßlichen Brandstiftung an einer Starkstromleitung in Berlin sind in der Nacht zu Samstag etwa 15.000 Haushalte ohne Strom gewesen. Zum Teil dauerte der Stromausfall auch am Samstag noch an. Dicke Rohre, die an der Dänenstraß