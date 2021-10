Die Brücke mit der beschädigten Stromleitung nahe der S-Bahn-Station Schönhauser Allee in Berlin.

Fabian Sommer/dpa

Berlin. In der Nacht zu Samstag brannte eine Starkstromleitung in Berlin. Dicke Rohre standen komplett in Flammen. War es Brandstiftung? Die Ermittlungen laufen.

Wegen einer mutmaßlichen Brandstiftung an einer Starkstromleitung in Berlin sind in der Nacht zu Samstag etwa 15.000 Haushalte ohne Strom gewesen. Zum Teil dauerte der Stromausfall auch am Samstag noch an.Dicke Rohre, die an der Dänenstraße