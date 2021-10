Adele macht sich künstlerisch gerne rar. Ist die Zeit nun reif für ein neues Album?

imago images/UPI Photo

London. Adele titelte vergangene Alben nach ihrem Alter. Nun heizt eine mysteriöse Werbeaktion die Gerüchteküche an: Kündigt sie hier ihr neues Album an?

Die Alben der britischen Sängerin Adele heißen "19", "21" und "25". Jetzt erscheint auf immer mehr Werbeflächen in mehreren Ländern eine geheimnisvolle "30" in gelber Schrift auf blauem Grund und ohne Kontext. Gehört die Zahl in die Albenre