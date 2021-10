Die Ortstafel des Dorfes Killer.

picture alliance / dpa

Burladingen. Schwarze Schrift auf gelbem Gund - so weisen Tafeln in Deutschland auf Orte hin. Manche Ortsnamen sind aber offenbar so begehrt, dass die Tafeln abmontiert und mitgenommen werden. So auch in der Gemeinde Killer.

Es scheint eine Art Trophäe zu sein: Zum dritten Mal in diesem Jahr haben Diebe das Ortsschild der Gemeinde Killer auf der schwäbischen Alb gestohlen. Ortsvorsteher Gerd Schäfer ist also Kummer gewohnt. „Der Humor ist an der Grenze“, sagte