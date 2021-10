„Ich freue mich riesig über diese Auszeichnung, vor allem für das ganze Team“, sagt Entertainer Michael „Bully“ Herbig (r) in seiner Dankesrede.

Rolf Vennenbernd/dpa

Köln. Eigentlich soll in der Amazon-Show „LoL“ nicht gelacht werden. Nun wurde die Sendung mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet.

Ein großer Grund zum Lachen: Die Amazon-Show „LoL - Last One Laughing“ mit Entertainer Michael „Bully“ Herbig (53) hat den Deutschen Comedypreis gewonnen.Die Sendung, in der mehrere Komikerinnen und Komiker in einen Raum gesperrt werden, ab