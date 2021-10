In Hanau wurden "Vielfalt"-Parkplätze eingerichtet.

dpa/Sebastian Gollnow

Hanau. Ein Unternehmen hat in Hanau sogenannte "Vielfalt"-Parkplätze in einer Tiefgarage eingerichtet. Leicht erkennbar an den Regenbogenfarben. Sie sollen auch Menschen helfen, die einen besonderen Bedarf nach Schutz haben.

Sie sind bunt und auffällig, genauso wie die dazu passende Community: die "Vielfalt"-Parkplätze für LGBTQ-Personen in Hanau. In einer Tiefgarage waren drei videoüberwachte und nahe an Ausgängen gelegene KFZ-Stellplätze eingerichtet worden.