Einen grausamen Fund macht ein Baggerfahrer, als er ein totes Baby in seiner Schaufel entdeckte – nun ermittelt die Polizei.

Schelklingen. Zunächst dachte der Baggerfahrer in Baden-Württemberg, dass in seiner Schaufel eine Puppe liegen würde. Doch beim genauen Hinsehen kam der Schock: Der Mann entdeckte ein totes Neugeborenes.

