In Österreich explodierte eine Weltkriegsbombe.

Steindorf am Ossiacher See. Ein deutscher Urlauber hatte am Donnerstag eine Weltkriegsbombe in einem See in Österreich geborgen und an Land gebracht. Am Freitagvormittag war der 59-Jährige tot.

Bei der Explosion eines Kriegsrelikts an einem Badesee in Österreich ist ein 59-Jähriger gestorben. Der Mann habe das Objekt offenbar am Donnerstag aus dem Ossiacher See in Kärnten geborgen und ans Ufer gelegt, teilte die Polizei