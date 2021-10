Model Luise Haße präsentiert eine Kreation des nepalesischen Modehauses Kasa auf 5500 Metern Höhe.

Siddharth V Pandey/Mt. Everest Fashion Runway/Kasa/dpa

Kathmandu. Für diese Modeschau mussten Models nicht nur schicke Kleider tragen - sondern auch an ihre Grenzen gehen. Abgeschottet von der Außenwelt liefen sie tagelang durch den Himalaya.

So lange ist Luise Haße noch nie gewandert. Schon gar nicht auf einer Höhe von Tausenden von Metern, an einem Ort, wo es kalt ist, Schnee liegt, die Sonne grell scheint und die Luft so dünn ist, dass sie immer mal wieder nicht klar denken k