Ausgebrannte Busse nach den Löscharbeiten.

Tom Weller/dpa

Stuttgart. Die Ursache für ein Großfeuer in einem Busdepot in Stuttgart ist weiterhin unklar. Die Ermittlungen sind schwierig, weil die Halle einsturzgefährdet ist.

Es liegt Brandgeruch in der Luft, die unter dem Dach angebrachte Uhr zeigt genau 20.00 Uhr an. Im Busdepot des Nahverkehrsunternehmen SSB in Stuttgart sind am Freitag ausgebrannte Fahrzeuggerippe zu sehen. Bildergalerie